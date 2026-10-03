«Так начинать матчи недопустимо». Тренер «Локо» Томович — о победе в игре с МБА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался о победе в матче с МБА (92:87) в Единой лиге ВТБ.

«В первую очередь, поздравления МБА – они выстраивают очень хорошую игру, это было видно ещё на предсезонных турнирах. И даже в условиях ограниченного состава продолжают оставаться конкурентоспособными. Моё большое уважение тренеру этой команды. Что касается нашей игры, то, к большому сожалению, мне приходится сегодня говорить то же самое,