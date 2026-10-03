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«Так начинать матчи недопустимо». Тренер «Локо» Томович — о победе в игре с МБА

«Так начинать матчи недопустимо». Тренер «Локо» Томович — о победе в игре с МБА
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался о победе в матче с МБА (92:87) в Единой лиге ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
92 : 87
МБА
Москва
Локомотив-Кубань: Миллер - 28, Покушевски - 18, Куин - 15, Лопатин - 8, Квитковских - 5, Фирсов - 4, Хаджибегович - 3, Самойленко - 3, Ведищев - 2, Темиров - 2, Барашков - 2, Абдулбасиров - 2
МБА: Огарков - 21, Сонько - 15, Певнев - 14, Падиус - 10, Хоменко - 6, Чернышев - 5, Карпенко - 5, Платунов - 4, Пивцайкин - 3, Хвостов - 2, Малинин - 2, Финаев

«В первую очередь, поздравления МБА – они выстраивают очень хорошую игру, это было видно ещё на предсезонных турнирах. И даже в условиях ограниченного состава продолжают оставаться конкурентоспособными. Моё большое уважение тренеру этой команды. Что касается нашей игры, то, к большому сожалению, мне приходится сегодня говорить то же самое,