Единая лига: расписание матчей 4 октября

В воскресенье, 4 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидает две встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 4 октября (время московское):

16:00. «Самара» — «Динамо» Владивосток.

18:00. УНИКС — «Зенит».

Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги