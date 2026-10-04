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Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 4 октября

Единая лига: расписание матчей 4 октября
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В воскресенье, 4 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидает две встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 4 октября (время московское):

16:00. «Самара» — «Динамо» Владивосток.
18:00. УНИКС — «Зенит».

Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги