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18-летний баскетболист из России продолжит карьеру в Сербии

18-летний баскетболист из России продолжит карьеру в Сербии
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18-летний российский центровой Дмитрий Глушонков подписал соглашение с сербским клубом «Мега», после чего был отправлен на правах аренды в команду «Белград». Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на агента игрока Нафисета Удычака.

«Подписание Дмитрия Глушонкова с «Мегой» — важный шаг в его карьере. «Мега» хорошо известна своей работой с молодыми игроками и умением готовить их к большому баскетболу. Впереди у Димы много работы. Первый этап — «ОКК Белград»: адаптация к но