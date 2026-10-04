18-летний баскетболист из России продолжит карьеру в Сербии

18-летний российский центровой Дмитрий Глушонков подписал соглашение с сербским клубом «Мега», после чего был отправлен на правах аренды в команду «Белград». Об этом сообщает авторитетный телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на агента игрока Нафисета Удычака.

«Подписание Дмитрия Глушонкова с «Мегой» — важный шаг в его карьере. «Мега» хорошо известна своей работой с молодыми игроками и умением готовить их к большому баскетболу. Впереди у Димы много работы. Первый этап — «ОКК Белград»: адаптация к но