Ведищев ответил, удивила ли его игра «Локомотива» в Суперкубке Единой лиги

Президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев ответил, удивила ли его игра клуба в Суперкубке, где краснодарцы стали вторыми.

— Мощная игра «Локо» в Суперкубке для многих стала откровением. А для вас?

— Наверное, нам удалось в прошедшее межсезонье провести качественную селекцию. Мы чётко понимали, какие позиции хотим усилить, нам в какой-то мере это удалось. Особенно рад, что подписали именно российских игроков, уже закаленных в боях, в том числе и на стадиях плей-офф. Это ребята, которые могут принимать решения в ключевые моменты, с которыми можно идти к большим целям.