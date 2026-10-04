Йокич объяснил, почему всё ещё испытывает любовь к баскетболу

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе «Денвер Наггетс», рассказал о своей любви к баскетболу.

«Всё ещё люблю это дело. Я всё так же обожаю соперничать. Мне по-прежнему нравится играть. Тренировки, поездки, приход за четыре часа до игры, задержка после неё на два часа — возможно, это уже не приносит такого удовольствия, но сама игра по-прежнему для меня в радость.

Всё равно весело и всё ещё люблю конкурировать, сражаясь со своими друзьями против другой команды. Всегда приятно этим заниматься», — приводит слова Йокича портал Basketball Ne