«Впервые на пресс-конференции в 76 лет». В США пошутили о Леброне Джеймсе

Во время эфира на телеканале Saturday Night Live (SNL) телеведущий пошутил по поводу 41-летнего американского форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, являющегося игроком «Филадельфии Сиксерс».

«Леброн Джеймс впервые присутствовал на пресс-конференции в 76 лет (смеётся)», — сказал телеведущий в эфире.

Saturday Night Live (SNL) — это культовое американское вечернее музыкально-юмористическое телешоу, которое транслируется в прямом эфире на телеканале NBC с 11 октября 1975 года.

Леброн ушёл из «Лос-Анджелес Лейкерс» по окончании сезона-2025/2026 и на правах сво