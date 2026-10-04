15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Впервые на пресс-конференции в 76 лет». В США пошутили о Леброне Джеймсе

«Впервые на пресс-конференции в 76 лет». В США пошутили о Леброне Джеймсе
Комментарии

Во время эфира на телеканале Saturday Night Live (SNL) телеведущий пошутил по поводу 41-летнего американского форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, являющегося игроком «Филадельфии Сиксерс».

«Леброн Джеймс впервые присутствовал на пресс-конференции в 76 лет (смеётся)», — сказал телеведущий в эфире.

Saturday Night Live (SNL) — это культовое американское вечернее музыкально-юмористическое телешоу, которое транслируется в прямом эфире на телеканале NBC с 11 октября 1975 года.

Леброн ушёл из «Лос-Анджелес Лейкерс» по окончании сезона-2025/2026 и на правах сво