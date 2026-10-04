Расписание предсезонных матчей НБА в ночь с 4 на 5 октября 2026 года

В ночь с 4 на 5 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной день предсезонных встреч, в рамках которых поклонников североамериканской лиги ожидают два матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

НБА. Расписание предсезонных игр в ночь с 4 на 5 октября:

2:00 мск — «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз»;

4:00 мск — «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз».

Регулярный чемпионат НБА сезон-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года. Затем команд ожидает стадия плей-ин и плей-офф, который завершится в июне 2027 года финальной серией.