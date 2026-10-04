«Чувствуешь себя в безопасности». Американские баскетболисты «Динамо» — о Владивостоке

Американские баскетболисты приморского «Динамо» Айзея Кроули и Дакуан Смит рассказали, что им нравится во Владивостоке. Игроки отметили красоту города, приветливость местных жителей и то, что здесь чувствуют себя в безопасности.

«Здесь очень красиво. Мне нравятся вода и люди — они были очень милыми. Все хотели с нами сфотографироваться. Владивосток — красивый город», — сказал Кроули в видео сообщества VK «ТВ СТАРТ».

«Здесь всё так же хорошо: люди милые, есть несколько хороших ресторанов. В це