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«Чувствуешь себя в безопасности». Американские баскетболисты «Динамо» — о Владивостоке

«Чувствуешь себя в безопасности». Американские баскетболисты «Динамо» — о Владивостоке
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Американские баскетболисты приморского «Динамо» Айзея Кроули и Дакуан Смит рассказали, что им нравится во Владивостоке. Игроки отметили красоту города, приветливость местных жителей и то, что здесь чувствуют себя в безопасности.

«Здесь очень красиво. Мне нравятся вода и люди — они были очень милыми. Все хотели с нами сфотографироваться. Владивосток — красивый город», — сказал Кроули в видео сообщества VK «ТВ СТАРТ».

«Здесь всё так же хорошо: люди милые, есть несколько хороших ресторанов. В це