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Яннис Адетокунбо: играть против Адебайо было тяжело. Счастлив, что больше не придётся

Яннис Адетокунбо: играть против Адебайо было тяжело. Счастлив, что больше не придётся
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31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в «Майами Хит», рассказал, что рад играть в одном клубе с центровым американцем Бэмом Адебайо, высоко отметив его лидерский потенциал.

«Играть против Бэма было тяжело. Я счастлив, что мне больше не нужно с этим иметь дело. Он отличный лидер, не боится говорить, что самое важное, Бэм доказывает всё на своём личном примере. Бэм никогда не заставит делать то, чего не стал бы делать сам», — приводит слова Адетокунбо портал Basket News.