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Американские баскетболисты «Динамо» рассказали, что удивило их в России

Американские баскетболисты «Динамо» рассказали, что удивило их в России
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Американские баскетболисты приморского «Динамо» Айзея Кроули и Дакуан Смит рассказали, что их удивило в России и что оказалось не таким, как они ожидали.

«Наверное, больше всего меня поразили размеры страны. Я и не представлял, что Россия такая огромная», — сказал Кроули в видео сообщества VK «ТВ СТАРТ».

«Да, я бы тоже назвал размеры страны. Россия действительно огромная», — добавил Смит.

Баскетболистов также спросили, что оказалось совсем не таким, каким они это представляли. Кроули ответил: «Думаю, многие американцы считают русских какими-то сумасшедшими.