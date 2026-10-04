«Его развитие просто безумное». Дончич восхитился прогрессом молодого игрока «Лейкерс»

27-летний известный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, что воодушевлён прогрессом 22-летнего одноклубника американца Аду Тьеро, играющего на позиции защитника.

«Мне кажется, у нас много недооценённых ребят. Просто не могу назвать кого-то конкретно, но наши новички очень недооценены, и они нам сильно помогут. Но то, что я видел от Аду в этом году, его развитие просто безумное. Так что я очень рад за него», — приводит слова Дончича портал Eurohoops.