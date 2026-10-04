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«Не могу больше смотреть НБА». Экс-игрок лиги Перо Антич резко высказался о Леброне

«Не могу больше смотреть НБА». Экс-игрок лиги Перо Антич резко высказался о Леброне
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Бывший игрок НБА Перо Антич резко высказался о четырёхкратном чемпионе лиги Леброне Джеймсе, заявив, что тот «разрушил НБА», и сравнил его с «маленькой девочкой».

«Я больше не могу смотреть НБА. Его сравнивают с Джорданом и Коби. Что? Он как маленькая девочка, всегда что-то выпрашивает, затем падает и ноет. Леброн в каком-то смысле разрушил НБА… «О, я буду намеренно гнаться за титулом лучшего снайпера, чтобы никто меня никогда не догнал. О, я хочу, чтобы мой сын играл со мной». Это не так должно работать», — приводит слова Антича NBABase в социальной сети Х.