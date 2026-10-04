«Таких молодых игроков трудно найти». Функционер НБА высказался о Бронни Джеймсе

Анонимный функционер НБА заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» может получить драфт-активы в обмен на защитника Бронни Джеймса, поскольку интерес к нему есть у других команд лиги.

«Определённо, интерес есть. Он стал намного лучше за короткий период. Он знает свою роль, а таких молодых парней, которые просто хотят преуспеть в своей роли, трудно найти», — приводит слова функционера Heavy.com.

Сезон-2026/2027 станет для 21-летнего баскетболиста третьим в НБА. На драфте 2024 года «Лейкерс» выбрали его под общим 55-м номером. За карьеру в лиге Джеймс в среднем набирает 2,7 очка, отдаёт 1,1 результативной передачи и делает 0,6 подбора за 8,1 минуты на площадке.