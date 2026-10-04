Владимир Гомельский высказался о разгромной победе УНИКСа над «Зенитом»

Известный баскетбольный эксперт Владимир Гомельский прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ (60:95).

«Центральный матч дня в чемпионате ЕЛ ВТБ проходил в Казани, где УНИКС принял питерский «Зенит». Скажу прямо, приём оказался весьма негостеприимным. С первой и до последней минуты игры хозяева диктовали свои условия, набирали очки и ничего не давали сделать противникам агрессивной защитой.

Итоговая разница в счете +35 в пользу УНИКСа показывает, насколько велико было преимущество казанцев во всех компонентах баскетбола. Могу предположить, что многие баскетболисты Зенита не справляются с теми нагрузками, которые им предложил тренер Иванович. Что до состава хозяев, то выделил бы Адамса и Беленицкого. Оба очень полезны и практически безошибочны», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.