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Владимир Гомельский высказался о разгромной победе УНИКСа над «Зенитом»

Владимир Гомельский высказался о разгромной победе УНИКСа над «Зенитом»
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Известный баскетбольный эксперт Владимир Гомельский прокомментировал разгромное поражение «Зенита» от УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ (60:95).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 60
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Адамс - 21, Рейнольдс - 14, Ратэн-Мэйс - 12, Маккормак - 12, Шаманич - 12, Брайс - 8, Беленицкий - 7, Захаров - 5, Коновалов - 2, Узинский - 2, Гудумак, Михайловский
Зенит: Мэйсон - 14, Жбанов - 12, Роберсон - 8, Ирэбу - 7, Д. Кулагин - 5, Пойтресс - 4, Ньюмэн - 3, Емченко - 3, Мартюк - 2, Земский - 2, Карасёв, Воронцевич

«Центральный матч дня в чемпионате ЕЛ ВТБ проходил в Казани, где УНИКС принял питерский «Зенит». Скажу прямо, приём оказался весьма негостеприимным. С первой и до последней минуты игры хозяева диктовали свои условия, набирали очки и ничего не давали сделать противникам агрессивной защитой.

Итоговая разница в счете +35 в пользу УНИКСа показывает, насколько велико было преимущество казанцев во всех компонентах баскетбола. Могу предположить, что многие баскетболисты Зенита не справляются с теми нагрузками, которые им предложил тренер Иванович. Что до состава хозяев, то выделил бы Адамса и Беленицкого. Оба очень полезны и практически безошибочны», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

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