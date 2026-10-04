В воскресенье, 4 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола увидели две встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Единая лига. Результаты матчей 4 октября:

«Самара» — «Динамо» Владивосток — 84:98;

УНИКС — «Зенит» — 95:60.

Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги регулярный чемпионат пройдёт в два этапа. На первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде).