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Тренер «Зенита» Иванович прокомментировал разгромное поражение в Казани

Тренер «Зенита» Иванович прокомментировал разгромное поражение в Казани
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович прокомментировал разгромное поражение от УНИКСа (60:95) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 60
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Адамс - 21, Рейнольдс - 14, Ратэн-Мэйс - 12, Маккормак - 12, Шаманич - 12, Брайс - 8, Беленицкий - 7, Захаров - 5, Коновалов - 2, Узинский - 2, Гудумак, Михайловский
Зенит: Мэйсон - 14, Жбанов - 12, Роберсон - 8, Ирэбу - 7, Д. Кулагин - 5, Пойтресс - 4, Ньюмэн - 3, Емченко - 3, Мартюк - 2, Земский - 2, Карасёв, Воронцевич

«В первую очередь, поздравляю УНИКС, они играли лучше, чем мы, показали большую разницу между командами, высокую интенсивность и самоотверженность. Для нас это действительно сложная игра, но это только одна игра. Первая четверть была сложной, после чего уже было сложно поймать ритм. В четвёртой четверти начали играть лучше, но сегодня мы должны были учиться у УНИКСа, как нам играть, действовать как команда. Они показали настоящее сплочение, единство», – передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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