Тренер «Зенита» Иванович прокомментировал разгромное поражение в Казани

Главный тренер «Зенита» Душко Иванович прокомментировал разгромное поражение от УНИКСа (60:95) в матче Единой лиги ВТБ.

«В первую очередь, поздравляю УНИКС, они играли лучше, чем мы, показали большую разницу между командами, высокую интенсивность и самоотверженность. Для нас это действительно сложная игра, но это только одна игра. Первая четверть была сложной, после чего уже было сложно поймать ритм. В четвёртой четверти начали играть лучше, но сегодня мы должны были учиться у УНИКСа, как нам играть, действовать как команда. Они показали настоящее сплочение, единство», – передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.