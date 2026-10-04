«Всего лишь одна игра». Мартюк — о поражении «Зенита» от УНИКСа с разницей -35

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк прокомментировал разгромное поражение от УНИКСа (60:95) в матче Единой лиги ВТБ.

«Проиграли, неприятно, с большим счётом, но это всего лишь одна игра. Сезон будет длинным. Частично фактор предсезонки, ищем свою игру, подстраиваемся, находим взаимодействие друг с другом. Когда больше игр и они идут подряд, это частично идёт в плюс. Все игры большой четвёрки – это принципиальное противостояние. Это всё очень неприятно, но нам надо работать дальше. Идёт только начало сезона, надо продолжать работать, искать уверенность в себе. Любое поражение -35 – это уже большой урок, который нам преподнёс УНИКС. Казанцы были агрессивнее, поэтому мы просели в этом компоненте», – передаёт слова