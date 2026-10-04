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«Всего лишь одна игра». Мартюк — о поражении «Зенита» от УНИКСа с разницей -35

«Всего лишь одна игра». Мартюк — о поражении «Зенита» от УНИКСа с разницей -35
Комментарии

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк прокомментировал разгромное поражение от УНИКСа (60:95) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 60
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Адамс - 21, Рейнольдс - 14, Ратэн-Мэйс - 12, Маккормак - 12, Шаманич - 12, Брайс - 8, Беленицкий - 7, Захаров - 5, Коновалов - 2, Узинский - 2, Гудумак, Михайловский
Зенит: Мэйсон - 14, Жбанов - 12, Роберсон - 8, Ирэбу - 7, Д. Кулагин - 5, Пойтресс - 4, Ньюмэн - 3, Емченко - 3, Мартюк - 2, Земский - 2, Карасёв, Воронцевич

«Проиграли, неприятно, с большим счётом, но это всего лишь одна игра. Сезон будет длинным. Частично фактор предсезонки, ищем свою игру, подстраиваемся, находим взаимодействие друг с другом. Когда больше игр и они идут подряд, это частично идёт в плюс. Все игры большой четвёрки – это принципиальное противостояние. Это всё очень неприятно, но нам надо работать дальше. Идёт только начало сезона, надо продолжать работать, искать уверенность в себе. Любое поражение -35 – это уже большой урок, который нам преподнёс УНИКС. Казанцы были агрессивнее, поэтому мы просели в этом компоненте», – передаёт слова