Главный тренер УНИКСа высказался о разгромной победе над «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал разгромную победу над «Зенитом» (60:95) в матче Единой лиги ВТБ.

«Очень хорошая игра для нас, отмечу, что даже лучшая наша игра с момента предсезонки. Меня радует, что мы показали хорошие тренировки, а последнюю неделю особенно интенсивно тренировались, и я верю, что мы будем сохранять эту уверенность в себе. У «Зенита» были проблемы, в то время как у нас многое получалось. Отмечу, что это непривычная ситуация для них, не их стиль, не их лицо. Как тренер я никогда не успокаиваюсь, меня напугал старт второй четверти, мы говорили об этом в перерыве и провели третью четверть так, как никогда прежде, это была наша лучшая четверть. Когда мы повели +40, я понял, что мы не упустим этот матч», – передаёт слова Каракаша корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.