15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер УНИКСа высказался о разгромной победе над «Зенитом»

Главный тренер УНИКСа высказался о разгромной победе над «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал разгромную победу над «Зенитом» (60:95) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 60
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Адамс - 21, Рейнольдс - 14, Ратэн-Мэйс - 12, Маккормак - 12, Шаманич - 12, Брайс - 8, Беленицкий - 7, Захаров - 5, Коновалов - 2, Узинский - 2, Гудумак, Михайловский
Зенит: Мэйсон - 14, Жбанов - 12, Роберсон - 8, Ирэбу - 7, Д. Кулагин - 5, Пойтресс - 4, Ньюмэн - 3, Емченко - 3, Мартюк - 2, Земский - 2, Карасёв, Воронцевич

«Очень хорошая игра для нас, отмечу, что даже лучшая наша игра с момента предсезонки. Меня радует, что мы показали хорошие тренировки, а последнюю неделю особенно интенсивно тренировались, и я верю, что мы будем сохранять эту уверенность в себе. У «Зенита» были проблемы, в то время как у нас многое получалось. Отмечу, что это непривычная ситуация для них, не их стиль, не их лицо. Как тренер я никогда не успокаиваюсь, меня напугал старт второй четверти, мы говорили об этом в перерыве и провели третью четверть так, как никогда прежде, это была наша лучшая четверть. Когда мы повели +40, я понял, что мы не упустим этот матч», – передаёт слова Каракаша корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.