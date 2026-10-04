«Человек, на которого я равнялся ребёнком». Тренер УНИКСа — об Ивановиче из «Зенита»

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш после разгромной победы над «Зенитом» (95:60) в матче Единой лиги ВТБ высказался о наставнике петербуржцев Душко Ивановиче.

«Душко Иванович – это тот человек, на которого я равнялся ребёнком, он выступал за мою родную команду, я наблюдал за ним как за легендой. Сложно было предположить, что я буду противостоять ему как тренер, но я стараюсь думать о настоящем, о том, как максимально хорошо подготовиться к игре, не всегда это удаётся, поэтому мы проиграли «Парме», но сегодня мы може