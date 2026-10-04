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«Человек, на которого я равнялся ребёнком». Тренер УНИКСа — об Ивановиче из «Зенита»

«Человек, на которого я равнялся ребёнком». Тренер УНИКСа — об Ивановиче из «Зенита»
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш после разгромной победы над «Зенитом» (95:60) в матче Единой лиги ВТБ высказался о наставнике петербуржцев Душко Ивановиче.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 60
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Адамс - 21, Рейнольдс - 14, Ратэн-Мэйс - 12, Маккормак - 12, Шаманич - 12, Брайс - 8, Беленицкий - 7, Захаров - 5, Коновалов - 2, Узинский - 2, Гудумак, Михайловский
Зенит: Мэйсон - 14, Жбанов - 12, Роберсон - 8, Ирэбу - 7, Д. Кулагин - 5, Пойтресс - 4, Ньюмэн - 3, Емченко - 3, Мартюк - 2, Земский - 2, Карасёв, Воронцевич

«Душко Иванович – это тот человек, на которого я равнялся ребёнком, он выступал за мою родную команду, я наблюдал за ним как за легендой. Сложно было предположить, что я буду противостоять ему как тренер, но я стараюсь думать о настоящем, о том, как максимально хорошо подготовиться к игре, не всегда это удаётся, поэтому мы проиграли «Парме», но сегодня мы може