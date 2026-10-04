Главный тренер УНИКСа Каракаш высказался о ротации состава команды

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш высказался о ротации состава команды.

«У нас 15 игроков в составе, но в заявке на матч есть только 12 игроков. И ребята, которые не попадают, на скамейке, проявляют себя, я на всех рассчитываю. Я жду от них, что они покажут свой лучший баскетбол, что они будут стараться в каждом матче, как и на тренировках, и докажут мне, что я неправ и им нужно доверять больше. Те ребята, которые выходят в последней четверти, у них не так много игрового времени, но есть возможность показать лучшую версию себя, сезон длинный», — передаёт слова Каракаша корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.