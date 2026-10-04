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Каракаш — о матче с «Зенитом»: Шаманич смог справиться с эмоциями, что удаётся не всегда

Каракаш — о матче с «Зенитом»: Шаманич смог справиться с эмоциями, что удаётся не всегда
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш высказался о разгромной победе над «Зенитом» (95:60) в матче Единой лиги ВТБ и отметил, что игрок команды Лука Шаманич смог справиться с эмоциями.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 60
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Адамс - 21, Рейнольдс - 14, Ратэн-Мэйс - 12, Маккормак - 12, Шаманич - 12, Брайс - 8, Беленицкий - 7, Захаров - 5, Коновалов - 2, Узинский - 2, Гудумак, Михайловский
Зенит: Мэйсон - 14, Жбанов - 12, Роберсон - 8, Ирэбу - 7, Д. Кулагин - 5, Пойтресс - 4, Ньюмэн - 3, Емченко - 3, Мартюк - 2, Земский - 2, Карасёв, Воронцевич

«Мы понимаем, что за клуб УНИКС, какие у него цели, и каждый матч мы идём от игры к игре с целью победить. Для меня и для ребят важно соблюсти эмоциональный баланс, важно было не уходить в депрессию, а сейчас не поддаваться эйфории. Сегодня мы показали по-настоящему слаженную игру и в защите, и в нап