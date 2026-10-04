Каракаш — о матче с «Зенитом»: Шаманич смог справиться с эмоциями, что удаётся не всегда

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш высказался о разгромной победе над «Зенитом» (95:60) в матче Единой лиги ВТБ и отметил, что игрок команды Лука Шаманич смог справиться с эмоциями.

«Мы понимаем, что за клуб УНИКС, какие у него цели, и каждый матч мы идём от игры к игре с целью победить. Для меня и для ребят важно соблюсти эмоциональный баланс, важно было не уходить в депрессию, а сейчас не поддаваться эйфории. Сегодня мы показали по-настоящему слаженную игру и в защите, и в нап