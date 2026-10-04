15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Милан Каракаш рассказал, как ему помог бывший главный тренер УНИКСа Перасович

Милан Каракаш рассказал, как ему помог бывший главный тренер УНИКСа Перасович
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш рассказал, как на него повлиял бывший наставник казанской команды Велимир Перасович.

«С Велимиром мы пять лет играли вместе, он меня поддерживает, я уже успел с ним поговорить и сейчас, он меня поздравил. Я многому от него научился здесь, и раньше в Сплите. Я понимаю сейчас его лучше, оказавшись на его же роли, на какие-то вещи я смотрю теперь иначе, но он мне помогал и учил меня на протяжении долгого времени, что помогает мне и сейчас. Мы периодически с ним созваниваемся, не каждый день, но время от времени, когда мне это необходимо. Сейчас я на своём месте во многом благодаря ему», – передаёт слова Каракаша корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Каракаш — о матче с «Зенитом»: Шаманич смог справиться с эмоциями, что удаётся не всегда
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android