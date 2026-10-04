Милан Каракаш рассказал, как ему помог бывший главный тренер УНИКСа Перасович

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш рассказал, как на него повлиял бывший наставник казанской команды Велимир Перасович.

«С Велимиром мы пять лет играли вместе, он меня поддерживает, я уже успел с ним поговорить и сейчас, он меня поздравил. Я многому от него научился здесь, и раньше в Сплите. Я понимаю сейчас его лучше, оказавшись на его же роли, на какие-то вещи я смотрю теперь иначе, но он мне помогал и учил меня на протяжении долгого времени, что помогает мне и сейчас. Мы периодически с ним созваниваемся, не каждый день, но время от времени, когда мне это необходимо. Сейчас я на своём месте во многом благодаря ему», – передаёт слова Каракаша корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.