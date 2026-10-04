«Отличная игра». Защитник УНИКСа Адамс — о разгромной победе над «Зенитом»

Защитник УНИКСа Брендан Адамс прокомментировал разгромную победу над «Зенитом» (95:60) в матче Единой лиги ВТБ.

«Отличная игра, каждый из нас подошёл с правильными мыслями к ней, мы собрались после игры с «Пармой», усердно тренировались, что и позволило нам победить. Как тренируется команда, так и играет, поэтому мы и смогли победить. Мы достигли +30 и продолжали давление, так как мы находимся в начале сезона и нам важно было задать тон своей игре, с самого начала закрепить свои привычки. Поражение от Перми был звоночком для нас, на который мы должны были правильно отреагировать», – передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.