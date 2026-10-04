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«Отличная игра». Защитник УНИКСа Адамс — о разгромной победе над «Зенитом»

«Отличная игра». Защитник УНИКСа Адамс — о разгромной победе над «Зенитом»
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Защитник УНИКСа Брендан Адамс прокомментировал разгромную победу над «Зенитом» (95:60) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 60
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Адамс - 21, Рейнольдс - 14, Ратэн-Мэйс - 12, Маккормак - 12, Шаманич - 12, Брайс - 8, Беленицкий - 7, Захаров - 5, Коновалов - 2, Узинский - 2, Гудумак, Михайловский
Зенит: Мэйсон - 14, Жбанов - 12, Роберсон - 8, Ирэбу - 7, Д. Кулагин - 5, Пойтресс - 4, Ньюмэн - 3, Емченко - 3, Мартюк - 2, Земский - 2, Карасёв, Воронцевич

«Отличная игра, каждый из нас подошёл с правильными мыслями к ней, мы собрались после игры с «Пармой», усердно тренировались, что и позволило нам победить. Как тренируется команда, так и играет, поэтому мы и смогли победить. Мы достигли +30 и продолжали давление, так как мы находимся в начале сезона и нам важно было задать тон своей игре, с самого начала закрепить свои привычки. Поражение от Перми был звоночком для нас, на который мы должны были правильно отреагировать», – передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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