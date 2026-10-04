«Никаких страхов не было». Брендан Адамс — о переходе в УНИКС

Защитник УНИКСа Брендан Адамс высказался о переходе в казанский клуб. По его словам, он не испытывал страхов, хотя ощущает давление, поскольку команда борется за самые высокие места.

«Баскетбол подразумевает изменения в жизни, всегда хочется побеждать, и я знал, какие победные традиции у УНИКСа.

Никаких страхов при переходе в клуб не было, конечно, ощущается давление, поскольку клуб борется за самые высокие места. Но я с радостью принял этот вопрос, и сейчас мы готовимся провести сильный сезон, и я с интересом цепляюсь за этот шанс», — передаёт слова Адамса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.