Адамс: УНИКСу не хватает Шведа, он настоящая легенда, счастлив иметь такого ментора

Защитник УНИКСа Брендан Адамс заявил, что команде не хватает Алексея Шведа, и назвал его настоящей легендой и ментором.

«Такие игроки, как Алексей Швед, всегда важны для команды, в этой связи у других ребят больше шансов проявить себя. У нас много хороших баскетболистов, тот же Макар Коновалов хорошо проявил себя сегодня. Наш менеджмент проявил отличную работу. Конечно, нам не хватает Алексея, но у нас есть другие ребята. Швед – настоящая легенда, он мне советовал никогда не останавливаться, в тренировочном процессе он очень сильный ментальный лидер, рассказал много историй не только про Россию, но и про игру в НБА. Счастлив иметь такого ментора, который знает практически всё об этом виде спорта. Также отмечу Евгения Бабурина, он также занимает важную роль в раздевалке»,