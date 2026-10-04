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Адамс: УНИКСу не хватает Шведа, он настоящая легенда, счастлив иметь такого ментора

Адамс: УНИКСу не хватает Шведа, он настоящая легенда, счастлив иметь такого ментора
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Защитник УНИКСа Брендан Адамс заявил, что команде не хватает Алексея Шведа, и назвал его настоящей легендой и ментором.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 60
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Адамс - 21, Рейнольдс - 14, Ратэн-Мэйс - 12, Маккормак - 12, Шаманич - 12, Брайс - 8, Беленицкий - 7, Захаров - 5, Коновалов - 2, Узинский - 2, Гудумак, Михайловский
Зенит: Мэйсон - 14, Жбанов - 12, Роберсон - 8, Ирэбу - 7, Д. Кулагин - 5, Пойтресс - 4, Ньюмэн - 3, Емченко - 3, Мартюк - 2, Земский - 2, Карасёв, Воронцевич

«Такие игроки, как Алексей Швед, всегда важны для команды, в этой связи у других ребят больше шансов проявить себя. У нас много хороших баскетболистов, тот же Макар Коновалов хорошо проявил себя сегодня. Наш менеджмент проявил отличную работу. Конечно, нам не хватает Алексея, но у нас есть другие ребята. Швед – настоящая легенда, он мне советовал никогда не останавливаться, в тренировочном процессе он очень сильный ментальный лидер, рассказал много историй не только про Россию, но и про игру в НБА. Счастлив иметь такого ментора, который знает практически всё об этом виде спорта. Также отмечу Евгения Бабурина, он также занимает важную роль в раздевалке»,