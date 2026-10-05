«Они занимаются действительно важным делом». Баркли рассказал, кого уважает больше всего

Член Зала славы баскетбола и телевизионный эксперт Чарльз Баркли рассказал, что особенно уважает учителей, пожарных, полицейских, медсестёр и солдат. По его словам, они делают по-настоящему важное дело, а он сам «всего лишь играет в баскетбол».

«Я больше всего восхищаюсь учителями, пожарными, полицейскими, медсёстрами и солдатами и глубоко их уважаю. Они занимаются действительно важным делом, а я всего лишь играю в баскетбол. За свою жизнь я получил гораздо больше уважения и денег, чем заслуживаю», — сказал Баркли в интервью на YouTube-канале The Chris Cuomo Project.

За карьеру Баркли играл за «Филадельфию Сиксерс», «Финикс Санз» и «Хьюстон Рокетс» и провёл 1073 матча в регулярном чемп