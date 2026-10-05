В «Филадельфии» впечатлились настроем 41-летнего Леброна Джеймса на тренировках
Президент «Филадельфии Сиксерс» по баскетбольным операциям Майк Гэнси поделился впечатлениями от игры звёздного форварда Леброна Джеймса на тренировочном сборе команды.
«Я был на многих сборах, но то, с какой самоотдачей все работали в первые четыре-пять дней этого, меня впечатлило. Леброн даже бросался на паркет за ничейными мячами — а ему, напомню, 41 год. Он задал тон всей команде, и остальные тоже выкладывались по полной», — приводит слова Гэнси Philadelphia Inquirer.
Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Джеймс выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и набирал в среднем 20 очков, 6