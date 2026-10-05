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В «Филадельфии» впечатлились настроем 41-летнего Леброна Джеймса на тренировках

В «Филадельфии» впечатлились настроем 41-летнего Леброна Джеймса на тренировках
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Президент «Филадельфии Сиксерс» по баскетбольным операциям Майк Гэнси поделился впечатлениями от игры звёздного форварда Леброна Джеймса на тренировочном сборе команды.

«Я был на многих сборах, но то, с какой самоотдачей все работали в первые четыре-пять дней этого, меня впечатлило. Леброн даже бросался на паркет за ничейными мячами — а ему, напомню, 41 год. Он задал тон всей команде, и остальные тоже выкладывались по полной», — приводит слова Гэнси Philadelphia Inquirer.

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Джеймс выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и набирал в среднем 20 очков, 6