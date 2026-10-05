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«Я бы разнёс Джордана». Экс-игрок НБА Делонте Уэст оценил свои баскетбольные возможности

«Я бы разнёс Джордана». Экс-игрок НБА Делонте Уэст оценил свои баскетбольные возможности
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Бывший игрок НБА Делонте Уэст заявил, что если вернулся бы на площадку, то «разнёс бы» легендарного баскетболиста Майкла Джордана, и считает, что обсуждение лучшего игрока в истории игры после этого стало бы бессмысленным.

«Мне не нужно возвращаться в баскетбол ради миллиона долларов. Это выбор. Но я знаю, что если выйду на площадку, то буду лучшим на паркете и разнесу Майкла Джордана. Обсуждать лучшего игрока в истории вообще не нужно. Удачи им», — сказал Уэст в подкасте The Danza Project на YouTube.

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