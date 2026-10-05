Стало известно, почему Леброн Джеймс в «Филадельфии» тренируется под №9

Звёздный форвард Леброн Джеймс на тренировках «Филадельфии Сиксерс» носит 9-й номер вместо привычного 6-го. Как сообщил инсайдер Джейк Фишер, это связано с уважением к легенде клуба Джулиусу Ирвингу, чей 6-й номер выведен из обращения в «Филадельфии».

«Мне сказали вчера, что Леброн, который обычно носит свой олимпийский 6-й номер на тренировках, сменил цифру из уважения к выведенному из обращения номеру Джулиуса Ирвинга в «Филадельфии», что привело к тому, что Джеймс носит 9-й номер во время тренировочного лагеря «Сиксерс», — приводит слова Фишера Bleacher Report.

Напомним, в межсезонье-2026 41-летний Леброн Джеймс подписал двухлетний контракт с «Филадельфией» на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529,