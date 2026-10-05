В УНИКСе рассказали, как чувствует себя Алексей Швед после травмы

Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что капитан команды Алексей Швед может вернуться на площадку раньше первоначального срока и что у баскетболиста небольшая трещина в кисти.

— Как себя чувствует Швед?

— Я надеюсь, что раньше получится вернуться. Алексей оптимистично смотрит на ситуацию, на всё это дело. Настрой хороший. Он носит манжетку на руке. Аккуратная фиксирующая манжетка. Там был большой отёк, он сейчас вроде немного спал, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».