Приморское «Динамо» объявило о подписании форварда, выступавшего за сборную Нигерии

Баскетбольный клуб «Динамо» (Владивосток) объявил о подписании 29-летнего форварда сборной Нигерии Даниэля Утоми.

Фото: БК «Динамо» Владивосток

Карьеру баскетболист начал в Akron Zips, где провёл четыре сезона в первом дивизионе NCAA, а заключительный год отыграл за USC Trojans. Профессиональный путь продолжил в Европе, выступая в чемпионатах Финляндии, Франции и Италии, а затем провёл сезон в греческом «Колоссосе». В 2021 год