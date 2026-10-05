«Это произойдёт». Яннис Адетокунбо — о чемпионстве «Майами» в грядущем сезоне

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) греческий баскетболист Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в «Майами Хит», поделился уверенностью касательно шансов команды завоевать титул в грядущем сезоне.

«Это произойдёт. На это потребуется время. Мы готовимся к тому, что случится в июне. Я знаю, что люди, которые рядом со мной, настроены так же. Бэм [Адебайо] хочет победить. Тренер хочет победить. Организация хочет победить. Мы будем там, где должны быть», — приводит слова Адетокунбо Heat Central в социальной сети X.

Напомним,