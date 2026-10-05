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«Его недооценивают как ассистента». Йокич комплиментарно высказался о приходе Дерозана

«Его недооценивают как ассистента». Йокич комплиментарно высказался о приходе Дерозана
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31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового в составе «Денвер Наггетс», комплиментарно высказался о том, что команду в межсезонье пополнил шестикратный участник Матча всех звёзд НБА Демар Дерозан.

«Мы все прекрасно знаем, что он один из лучших скореров в истории, входит в топ-20 или топ-25, что-то вроде того. Так что да, он умеет набирать очки. Но я также считаю, что его недооценивают как ассистента.

Мы найдём способ… Не хочу говорить «