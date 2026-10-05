Расписание предсезонных матчей НБА в ночь с 5 на 6 октября 2026 года

В ночь с 5 на 6 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной день предсезонных матчей, в рамках которых поклонников североамериканской лиги ожидают пять встреч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Баскетбол. НБА. Расписание предсезонных игр в ночь с 5 на 6 октября (время — мск):

2:00. «Атланта Хоукс» — «Мемфис Гриззлиз».

2:00. «Детройт Пистонс» — «Финикс Санз».

2:00. «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс».

3:00. «Милуоки Бакс» — «Миннесота Тимбервулвз».

5:00. «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Лейкерс».

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.