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Егор Дёмин обозначил свою цель на второй в карьере сезон в НБА

Егор Дёмин обозначил свою цель на второй в карьере сезон в НБА
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20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился своими целями на второй в карьере сезон в НБА.

«Выигрывать как можно больше матчей. Думаю, сейчас наш процесс нацелен на то, чтобы становиться лучше с каждым днём. Пусть даже понемногу, но прогрессировать. Несмотря ни на что — будь то день игры, тренировка или выходной», — приводит слова Дёмина NetsDaily.

Отметим, что в прошлом сезоне Дёмин установил рекорд НБА среди новичков: он забивал хотя бы один трёхочковый в 34 матчах подряд. Предыдущий рекорд продержался 16 лет. Всего за сезон Дёмин реализовал 124 трёхочковых — больше было только у одного новичка лиги.

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