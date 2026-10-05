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«Я чувствую себя частью этого города». Егор Дёмин — о фестивале для фанатов «Бруклина»

«Я чувствую себя частью этого города». Егор Дёмин — о фестивале для фанатов «Бруклина»
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20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о своём участии в первом в истории фестивале «Nets Fest» для болельщиков в честь грядущего старта сезона-2026/2027. Мероприятие прошло в ночь на 5 октября мск в общественном центре имени Мейджора Оуэнса в Бруклине.

«Я считаю, что это очень важно. Возможность налаживать связь… Мне кажется, Бруклин — это прежде всего люди, и для нас как для команды очень важно взаимодействовать с ними, с нашими болельщиками.

Лично для меня важно не быть в стороне. Я чувствую себя частью этого города и хочу ощущать это в полной мере», — приводит слова Дёмина Netsdaily.

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