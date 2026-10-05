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Егор Дёмин обратился к болельщикам «Бруклина» с посланием перед стартом нового сезона

Егор Дёмин обратился к болельщикам «Бруклина» с посланием перед стартом нового сезона
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20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился своим посланием к болельщикам команды в преддверии старта сезона-2026/2027.

«Я думаю, мы будем стараться побеждать каждый божий день. Будь то игра, тренировка или что-то ещё, всё, что нам нужно от них [болельщиков] — это поддержка, чтобы они были с нами, а не против нас», — приводит слова Дёмина Netsdaily.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Прошлый год для восьмого номера драфта-2025 Дёмина завершился досрочно из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы. За 52 матча он набирал 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.

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