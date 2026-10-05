Стало известно, с какими проблемами со здоровьем Леброн Джеймс начинает 24-й сезон НБА

41-летний форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс вступает в свой 24-й сезон в НБА с хроническим артритом левой стопы и ишиасом в пояснице. Об этом сообщает журналист ESPN Дейв Макменамин. В декабре 2026 года Джеймсу исполнится 42 года.

Ранее сообщалось, что Леброн полностью здоров на старте тренировочного лагеря «Сиксерс». Главный тренер команды Ник Нёрс заявил, что клуб будет отдельно обсуждать управление нагрузкой для Джеймса и Джоэла Эмбиида, чтобы сохранить их здоровье к плей-офф.

Напомним, 41-летний Леброн стал игроком «Филадельфии» по итогам межсезонья, заключив с клубом двухлетний контракт с опцией игрока на второй сезон. Общая сумма соглашения составляет $ 7,95 млн.