Единая лига представила символическую пятёрку второй недели сезона-2026/2027

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших игроков недели с 28 сентября по 4 октября.
Баскетбол. Единая лига. Символическая пятёрка недели с 28 сентября по 4 октября:
Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань» (28 очков, 3 подбора, 4 ассиста, показатель эффективности — 40).
Джавонте Даглас, «Уралмаш» (24 очка, 7 подборов, показатель эффективности — 29).
Нэйт Поллард, «Динамо» Владивосток (11 очков, 8,5 подбора, 3 перехвата, показатель эффективности — 22).
Джален Рейнольдс, УНИКС (13,5 очка, 4,5 подбора, 4 ассиста, показатель эффективности — 21).
Ксэвьер Ратэн-Мэйс, УНИКС (16,5 очка, 2,5 подбора, 6 ассистов, показатель эффективности — 20,5).
Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.