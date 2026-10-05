15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига представила символическую пятёрку второй недели сезона-2026/2027

Единая лига представила символическую пятёрку второй недели сезона-2026/2027
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших игроков недели с 28 сентября по 4 октября.

Баскетбол. Единая лига. Символическая пятёрка недели с 28 сентября по 4 октября:

Патрик Миллер, «Локомотив-Кубань» (28 очков, 3 подбора, 4 ассиста, показатель эффективности — 40).
Джавонте Даглас, «Уралмаш» (24 очка, 7 подборов, показатель эффективности — 29).
Нэйт Поллард, «Динамо» Владивосток (11 очков, 8,5 подбора, 3 перехвата, показатель эффективности — 22).
Джален Рейнольдс, УНИКС (13,5 очка, 4,5 подбора, 4 ассиста, показатель эффективности — 21).
Ксэвьер Ратэн-Мэйс, УНИКС (16,5 очка, 2,5 подбора, 6 ассистов, показатель эффективности — 20,5).

Регулярный чемпионат, начавшийся в пятницу, 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
Следите за повесткой Единой лиги на «Чемпионате»:
Сезон начался эффектно. Всё о главных героях на старте Единой лиги Сезон начался эффектно. Всё о главных героях на старте Единой лиги
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027 Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027