Тренер «Самары» Павичевич высказался о поражении команды в матче с приморским «Динамо»

Главный тренер «Самары» Милош Павичевич прокомментировал поражение от приморского «Динамо» (84:98) в матче Единой лиги ВТБ.

«К сожалению, сегодня мы проиграли подбор, дав сопернику забить много очков «второго шанса» — из-под кольца и свободных трёхочковых… Это предрешило исход матча. И к концу игры уже не было сил, особенно у нашего основного разыгрывающего Артёма Чеваренкова. В итоге подсели в атаке — тут всё и решилось. Мы проиграли борьбу прежде всего — под своим щитом: сделали 23 подбора, соперник — 17, то есть гости подобрали практически каждый второй подбор.

Но в следующем матче мы выйдем и вновь будем максимально стараться. Как и сегодня: сегодня все старались, предъявить-то некому, парни боролись. Но и соперник непростой: четыре американца — есть четыре американца. Следующий соперник у нас ещё серьёзнее: УНИКС. Мы будем стараться остановить сильные стороны казанцев и атаковать слабые. Получится ли у нас — посмотрим. Но мы будем давать максимум. И постараемся порадовать наших болельщиков красивой игрой. Сегодня-то мы и забили немало, 84 очка, но, давая сопернику вторые шансы, пропустили ещё больше. Выиграй мы подбор — игра бы сложилась по-другому», — приводит слова