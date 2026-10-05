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Тренер «Самары» Павичевич высказался о поражении команды в матче с приморским «Динамо»

Тренер «Самары» Павичевич высказался о поражении команды в матче с приморским «Динамо»
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Главный тренер «Самары» Милош Павичевич прокомментировал поражение от приморского «Динамо» (84:98) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
84 : 98
Динамо В
Владивосток
Самара: Саврасов - 20, Чебуркин - 15, Походяев - 14, Чеваренков - 11, Петенев - 11, Минченко - 5, Ведищев - 5, Чикарев - 2, Зоткин - 1, Кожемякин, Шейко, Великородный
Динамо В: Смит - 29, Поллард - 18, Блэкмон - 14, Кроули - 12, Личутин - 7, Ершов - 6, Стребков - 6, Семенченко - 4, Акрамов - 2, Садиков, Денисов, Пресняков

«К сожалению, сегодня мы проиграли подбор, дав сопернику забить много очков «второго шанса» — из-под кольца и свободных трёхочковых… Это предрешило исход матча. И к концу игры уже не было сил, особенно у нашего основного разыгрывающего Артёма Чеваренкова. В итоге подсели в атаке — тут всё и решилось. Мы проиграли борьбу прежде всего — под своим щитом: сделали 23 подбора, соперник — 17, то есть гости подобрали практически каждый второй подбор.

Но в следующем матче мы выйдем и вновь будем максимально стараться. Как и сегодня: сегодня все старались, предъявить-то некому, парни боролись. Но и соперник непростой: четыре американца — есть четыре американца. Следующий соперник у нас ещё серьёзнее: УНИКС. Мы будем стараться остановить сильные стороны казанцев и атаковать слабые. Получится ли у нас — посмотрим. Но мы будем давать максимум. И постараемся порадовать наших болельщиков красивой игрой. Сегодня-то мы и забили немало, 84 очка, но, давая сопернику вторые шансы, пропустили ещё больше. Выиграй мы подбор — игра бы сложилась по-другому», — приводит слова