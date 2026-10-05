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Разыгрывающий «Жальгириса» Карсен Эдвардс задержан за вождение в нетрезвом виде

Разыгрывающий «Жальгириса» Карсен Эдвардс задержан за вождение в нетрезвом виде
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Разыгрывающий «Жальгириса» Карсен Эдвардс был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. Инцидент произошёл ночью после воскресного матча Литовской лиги с «Литкабелисом» (97:68).

Как сообщает Krepsinis.net, уровень алкоголя в крови баскетболиста составил 1,07 промилле. Информацию подтвердил глава отдела коммуникации Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис.

В матче с «Литкабелисом» Эдвардс провёл на площадке 17 минут, набрал 11 очков и отдал шесть передач, реализовав все три трёхочковых броска. «Жальгирис» одержал домашнюю победу, реабилитировавшись после двух поражений в Евролиге.

Отметим, с 2019 по 2022 год Эдвардс выступал в НБА и Лиге развития (G-лиге).

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