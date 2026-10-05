Защитник «Динамо» Ершов оценил победу команды над «Самарой»

Защитник приморского «Динамо» Александр Ершов прокомментировал победу команды во встрече с «Самарой» (98:84) и отметил, что во второй половине удалось наладить игру в защите.

«Мы хорошо начали матч, хорошо попадали, но в первой половине не всё получалось в защите. После перерыва собрались, расставили акценты и стали действовать намного надёжнее. Как говорится, защита выигрывает матчи.

Во второй половине у нас стало гораздо больше хороших действий именно на своей половине площадки, и в итоге это позволило нам довести преимущество до «+14» и забрать победу», — приводит слова Ершова пресс-служба «Динамо».