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Защитник «Динамо» Ершов оценил победу команды над «Самарой»

Защитник «Динамо» Ершов оценил победу команды над «Самарой»
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Защитник приморского «Динамо» Александр Ершов прокомментировал победу команды во встрече с «Самарой» (98:84) и отметил, что во второй половине удалось наладить игру в защите.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
84 : 98
Динамо В
Владивосток
Самара: Саврасов - 20, Чебуркин - 15, Походяев - 14, Чеваренков - 11, Петенев - 11, Минченко - 5, Ведищев - 5, Чикарев - 2, Зоткин - 1, Кожемякин, Шейко, Великородный
Динамо В: Смит - 29, Поллард - 18, Блэкмон - 14, Кроули - 12, Личутин - 7, Ершов - 6, Стребков - 6, Семенченко - 4, Акрамов - 2, Садиков, Денисов, Пресняков

«Мы хорошо начали матч, хорошо попадали, но в первой половине не всё получалось в защите. После перерыва собрались, расставили акценты и стали действовать намного надёжнее. Как говорится, защита выигрывает матчи.

Во второй половине у нас стало гораздо больше хороших действий именно на своей половине площадки, и в итоге это позволило нам довести преимущество до «+14» и забрать победу», — приводит слова Ершова пресс-служба «Динамо».

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