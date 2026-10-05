15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Опубликованы видео спаррингов Егора Дёмина с Кайри Ирвингом и Четом Холмгреном

Опубликованы видео спаррингов Егора Дёмина с Кайри Ирвингом и Четом Холмгреном
Комментарии

На странице клуба в соцсетях появилось видео предсезонных спаррингов 20-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина с такими известными игроками НБА, как Кайри Ирвинг и Чет Холмгрен.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Прошлый год для восьмого номера драфта-2025 Дёмина завершился досрочно из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы. За 52 матча он набирал 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.

Отметим, что Дёмин установил рекорд НБА среди новичков: он реализовывал хотя бы один трёхочковый в 34 встречах подряд. Предыдущий рекорд продержался 16 лет. Всего за сезон Дёмин реализовал 124 трёхочковых — больше было только у одного новичка лиги.

Следите за повесткой НБА на «Чемпионате»:
От прогресса Дёмина до погони Шея за третьим MVP. 5 главных интриг предсезонки НБА От прогресса Дёмина до погони Шея за третьим MVP. 5 главных интриг предсезонки НБА