15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джоэл Эмбиид признался, что обращался к терапевту для борьбы с ментальными проблемами

Джоэл Эмбиид признался, что обращался к терапевту для борьбы с ментальными проблемами
Комментарии

Самый ценный игрок НБА (MVP) в сезоне-2022/2023 американец камерунского происхождения Джоэл Эмбиид, выступающий на позиции центрового в составе клуба «Филадельфия Сиксерс», рассказал, что боролся с ментальными проблемами в последнее время, обратившись к терапевту.

«Чувствую себя довольно хорошо. Очевидно, у меня было больше времени на восстановление и своего рода перезагрузку. Я в хорошем состоянии не только физически, но и ментально. Думаю, именно об этой стороне спорта люди могут забывать. Получаешь травму каждый год, а потом снова и снова делаешь одно и то же. Спрашиваешь самого себя: «Со мной всё кончено? Что происходит?» И я сильно с этим боролся ментально.

Никогда не верил в терапию, но поговорил с терапевтом, пытаясь разобраться, что с этим делать и что происходит. Иногда нормально просто поговорить об этом. Знаете, не думаю, что у кого-то могут быть правильные ответы, но сам факт того, что ты говоришь об этом с кем-то, — это уже первый шаг. Думаю, что это действительно была самая большая помощь — вместо того чтобы держать всё в себе», — приводит слова Эмбиида портал Basketball Network.

Следите за повесткой НБА на «Чемпионате»:
Те, от кого не ждут. Кто может удивить и стать чемпионом НБА в предстоящем сезоне? Те, от кого не ждут. Кто может удивить и стать чемпионом НБА в предстоящем сезоне?