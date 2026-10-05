Джоэл Эмбиид признался, что обращался к терапевту для борьбы с ментальными проблемами

Самый ценный игрок НБА (MVP) в сезоне-2022/2023 американец камерунского происхождения Джоэл Эмбиид, выступающий на позиции центрового в составе клуба «Филадельфия Сиксерс», рассказал, что боролся с ментальными проблемами в последнее время, обратившись к терапевту.

«Чувствую себя довольно хорошо. Очевидно, у меня было больше времени на восстановление и своего рода перезагрузку. Я в хорошем состоянии не только физически, но и ментально. Думаю, именно об этой стороне спорта люди могут забывать. Получаешь травму каждый год, а потом снова и снова делаешь одно и то же. Спрашиваешь самого себя: «Со мной всё кончено? Что происходит?» И я сильно с этим боролся ментально.

Никогда не верил в терапию, но поговорил с терапевтом, пытаясь разобраться, что с этим делать и что происходит. Иногда нормально просто поговорить об этом. Знаете, не думаю, что у кого-то могут быть правильные ответы, но сам факт того, что ты говоришь об этом с кем-то, — это уже первый шаг. Думаю, что это действительно была самая большая помощь — вместо того чтобы держать всё в себе», — приводит слова Эмбиида портал Basketball Network.