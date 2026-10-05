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Адетокунбо: хочу доказать, что по-прежнему являюсь одним из лучших игроков в мире

Адетокунбо: хочу доказать, что по-прежнему являюсь одним из лучших игроков в мире
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31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в «Майами Хит», высказался о своём переходе в команду и целях на новый сезон.

«Хочу доказать, что по-прежнему являюсь одним из лучших игроков в мире. И желаю делать это на протяжении долгого времени. Хочу доказать, что могу прийти в команду, помочь ей побеждать и оставить свой след в другой организации», — приводит слова Адетокунбо WPBF 25 News.

Баскетболист перешёл в «Майами» из «Милуоки Бакс» в рамках летнего обмена. По итогам сделки в «Хит» перебрались Адетокунбо и форвард Бобби Портис. В обрат