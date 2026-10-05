Адетокунбо рассказал, что прочувствовал культуру «Майами» во время тренировки с морпехами

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда в «Майами Хит», рассказал, что он в восторге от культуры клуба, которая заключается в самоотдаче, дисциплине и жёсткой физической подготовке, приведя в пример недавнюю встречу с морпехами.

«Вчера у нас была встреча. Там были два морских пехотинца из подразделения SEAL, они рассказывали свою историю, а мы делали отжимания. Это реально, и мне это нравится.