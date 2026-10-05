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Таунс признался, что до сих пор не достиг соглашения с «Нью-Йорком» о продлении контракта

Таунс признался, что до сих пор не достиг соглашения с «Нью-Йорком» о продлении контракта
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30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Нью-Йорк Никс» американо-доминиканец Карл-Энтони Таунс, выступающий на позиции центрового, признался, что до сих пор не достиг соглашения с руководством команды насчёт заключения нового контракта.

«Если коротко — я хочу сделать что-то для сохранения сплочённости команды и работать с клубом, который также ценит меня. Но ни одно из этих условий даже близко не выполнено. Считаю ли, что заключение нового соглашения будет простой сделкой на фоне успехов клуба? Да ну конечно! Ше