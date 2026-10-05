«Жальгирис» оштрафовал Карсена Эдвардса за вождение в нетрезвом виде

Литовский «Жальгирис» оштрафовал разыгрывающего Карсена Эдвардса, который был остановлен за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Клуб изучил обстоятельства инцидента и, руководствуясь командными правилами, принял решение наложить на игрока финансовый штраф.

«Такой поступок не соответствует ценностям каунасского «Жальгириса», стандартам, предъявляемым к профессиональным спортсменам, и ответственности, которую ожидают от людей, представляющих клуб. Организация придерживается чёткой позиции, что каждый член команды обязан своим поведением демонстрировать уважение к закону и быть ответственным примером как на площадке, так и за её пределами», — говорится в заявлении.

Эдвардс признал свою ошибку, выразил искреннее сожаление и взял на себя ответственность за свои действия. Игрок понимает серьёзность проступка, признаёт, что его поведение не соответствовало ни ценностям клуба, ни предъявляемым к нему требованиям профессионализма, и искренне сожалеет об этом.

«Жальгирис» надеется, что эта ситуация станет важным уроком для игрока, и вновь подчёркивает, что ожидает от людей, представляющих организацию, высочайших стандартов профессионализма, ответственности и поведения.