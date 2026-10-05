Старкс: Леброн — на том этапе карьеры, когда просто хочется играть роль организатора атак

Экс-защитник «Нью-Йорк Никс» Джон Старкс высказался о переходе звёздного форварда Леброна Джеймса в «Филадельфию Сиксерс».

«Леброн находится на таком этапе своей карьеры, когда ему просто хочется играть роль организатора атак. Мне так кажется. Именно это я и видел в Лос-Анджелесе, так что, очевидно, в этом году к нему присоединились отличные игроки, и у них всё получится неплохо», — приводит слова Старкса издание TMZ.

41-летний Леброн стал игроком «Филадельфии» по итогам межсезонья, заключив с клубом двухлетний контракт с опцией игрока