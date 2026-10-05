Остин Ривз: самое сложное в игре с Дончичем — это понимать его английский язык

28-летний защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Остин Ривз рассказал о самом сложном компоненте в игре с лидером «озёрников» словенцем Лукой Дончичем, который выступает на позиции разыгрывающего защитника.

«Самая сложная часть в игре с Дончичем — это понимать его английский язык на площадке. Он начинает говорить бегло, а потом переходит на сербский и словенский. Лука владеет четырьмя языками. Иногда я смотрю на него с таким видом, требуя говорить по-английски», — приводит слова Ривза портал ESPN.

Ривз выступает в северо