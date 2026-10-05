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Остин Ривз: самое сложное в игре с Дончичем — это понимать его английский язык

Остин Ривз: самое сложное в игре с Дончичем — это понимать его английский язык
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28-летний защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Остин Ривз рассказал о самом сложном компоненте в игре с лидером «озёрников» словенцем Лукой Дончичем, который выступает на позиции разыгрывающего защитника.

«Самая сложная часть в игре с Дончичем — это понимать его английский язык на площадке. Он начинает говорить бегло, а потом переходит на сербский и словенский. Лука владеет четырьмя языками. Иногда я смотрю на него с таким видом, требуя говорить по-английски», — приводит слова Ривза портал ESPN.

Ривз выступает в северо